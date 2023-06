Zouden wij een soort van niet te duiden groep van amorele comformisten hebben? Ambtenaren en bankmedewerkers.? Toch wel mensen die anoniem knopjes kunnen omdraaien en met allerlei procedures er zelf geen last van hoeven te krijgen. "Het is niks persoonlijk dat u niet aan uw geld kunt komen". "Het is niks persoonlijks dat uw kind in de gevangenis moet, we hebben geen plek in de jeugdzorg, enz." Het is hetzelfde gedrag van bureaucratische apparatsjik, waar de morele verantwoordelijkheid wordt verdund tot een homeopathisch gehalte, waardoor een rechter of een geschillencommissie of desgelijks iemand of een groep, nooit schuldig kan laten doen bevinden: de procedure is gevolgd, die is goed bevonden door een groep mensen, dus dan is ie goed. In Naziland hadden we ook zo'n mooie vent die vele duizenden gewone mensen het leven totaal beëindigde. En aan ging ie naar huis, mogelijk rustig een LP'tje van Bach beluisteren. Ach een leukre rustige buurman. En die mijnheer Heydrich, zo'n lieve papa en correcte man. Denk je nu werkelijk dat deze mensen niet meer gemaakt en opgevoed worden? Ze zijn er overal en ze vinden elkaar omdat ze elkanders gedrag herkennen en aangenaam vinden (want, ze zijn toch zelf ook aangename mensen?). Ook nu. Ongeacht of Farage een verwerpelijk persoon is of niet, Deze signalen zijn opmerkelijk en zetten hopelijk niet door.