Er is een verschil tussen niet meer mogen en niet meer kunnen ;-) We kruipen nu uit mijn 2e bear market en ik blijf iedere week weer bijkopen. Als de overheid het besluit te verbieden is er des te meer reden om te blijven kopen. Er is altijd wel iemand die het wil verkopen aan je hoor tegen wat amazon giftcards oid.

Bitcoin is gemaakt om weerstand te bieden tegen welk aanval van een staat dan ook. Het is niet te stoppen of te censuren. Freedom money is ook voor 'vijanden' en daar kun je maar beter is meegaan dan er tegen willen vechten.

Nog een wijze les voor iedereen, not your keys, not your coins. Haal je bitcoin altijd van een exchange en neem het in eigen beheer.