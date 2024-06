Nigel Farage krijgt van alles naar het hoofd geslingerd. Eerder vooral verwensingen en milkshakes, vandaag eens wat anders. Hij reed met een open top-bus door Barnsley (dit willen graag ook in Nederland zien, red.), toen een passant twee voorwerpen - waarschijnlijk plasticbekers in zijn richting lanceerde (dit willen we graag niet in Nederland zien, red.). Er lijkt iets in de bekers te hebben gezeten, mogelijk nat cement. Had dus veel vervelender kunnen aflopen. Dadermans is na een sprintje van een meter of twintig overmeesterd en ingerekend door aanwezige bobbies.

Update: Dadermans is waarschijnlijk deze knakker, een vakbondsjongen met een slecht hummetje.