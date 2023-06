: Niet over erfenissen. Wel over ander inkomen. Probleem is dat in sommige landen erfenis over de bron is (in Nederland bijvoorbeeld) maar in andere landen bij ontvangst. En in andere landen ook nog apart over bijvoorbeeld onroerend goed. Stel de overledene woont in Nederland, had vakantiehuisje in Frankrijk, zoon woont in buitenland. Kan zijn dat je dan eerst in Nederland op basis van vermogen overledene belasting moet betalen, in ander land op basis van wat de erfgenaam heeft geerfd, en in Frankrijk nog over het onroerend goed, (wat ook in het vermogen zat). Met een paar landen heeft Nederland een wet om dit te voorkomen maar dat zijn uitzonderingen op de regel. Dit probleem is al heel erg lang bekend, maar de EUstaten hebben er geen behoefte aan dit op te lossen.