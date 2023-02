: Het erge is, dat ik de indruk heb, dat je nog meent ook, wat je schrijft over de EU, dat je het niet zegt om mij een beetje te stangen.

Ik ben nu 71 jaar, ik heb de hele Werdegang van die EU meegemaakt, en ik kan je zeggen: ik ben er van meet af aan, ja, ver van tevoren al, mordicus tegen geweest. Tegen de vorming van de EU, tegen de introductie van de Euro, wat helemaal een achterbakse streek was, om via de achterdeur een Federale Superstaat tot stand te brengen, zoals Thatcher maar al te goed in de smiezen had.

De EU is niet democratisch, ongekozen figuren maken er de dienst uit, het is een oligarchie en een bureaucratie van het zuiverste water, gespeend van ieder democratisch beginsel.

En zelfs als de EU wél werkelijk democratisch georganiseerd zou zijn, met een écht parlement, en een gekozen president, zou ik er nog altijd finaal op tegen zijn. De reden is simpel: voor kleine landen is het pure zelfmoord om je te onderwerpen aan zo'n door Duitsers en Fransen geregeerde moloch.

Dat hele Europese gedoe is na WO2 verzonnen door de Fransen, die na drie oorlogen op rij, die ze met geen mogelijkheid in hun eentje van de Duitsers konden winnen, begrepen hadden dat ze militair geen partij van betekenis meer waren in Europa. En die via een andere weg Duitsland voorgoed aan de ketting wilden leggen.

Dat is de Fransen uitstekend gelukt, en sindsdien, en vooral na de Brexit, maakt de 'Frans-Duitse as' gewoon de dienst uit in Europa. De rest staat er schaapachtig bij en laat zich vanuit Parijs en Berlijn regeren.