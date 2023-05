Wat mij vooral opvalt is dat mensen en bedrijven denken dat ze gecanceld worden voor hun "mening" waar ze een uniek recht op hebben, hoe abject deze ook is. Als er een soort woke-brigade bestaat, of zou bestaan, dan kan je stellen dat er sprake is van een hetze tegen mensen met een voor hun abjecte mening.

Kan dat niet gewoon de werkelijkheid zijn?

Alleen is dat niet zo voor bedrijven. Bedrijven kiezen waar ze wel of geen zaken mee willen doen. Sponsoren kiezen waar ze wel of niet willen adverteren. Het is hun geld. Derhalve is het een beetje zielig om ruzie te maken met Disney of in een hoekje te gaan zitten huilen omdat jouw adverteerders niets meer met je te maken willen hebben of jouw bank jou niet meer wil als klant.

Ga ik geld geven aan anti-vrouwpraatjes, anti-homopraatjes, anti-transgenderpraatjes, anti-minderhedenpraatjes? Nee. Zeer zeker niet. Ik wil het goede in de mens zien zoals ik verleden jaar vaak heb gezien hier terwijl ik door een trauma ging. Maar dat is mijn persoonlijk gevoel.

Je bent in mijn ogen namelijk zelf het probleem. Leuk voor je dat je als "Triggernometry" een klein gaatje in de markt hebt gevonden waar mensen met eenzelfde mening over sommige zaken voor willen doneren maar de realiteit is dat dit jouw enige afzetmarkt is en dat veel adverteerders niets met je te maken willen hebben en dat bedrijven hun diensten niet aan jou willen verlenen.

Het hele concept "Trigger" dat is wat de DJTJ's in de wereld doen. "Own the libs" om ... Ja wat eigenlijk? Te trollen? Wanstaltig gedachtengoed uit het verleden met veel vertrouwen omhelzen want het wordt allemaal te gemakkelijk voor die mensen en ze krijgen teveel aandacht?

Welkom in de niet autoritaire wereld. Een wereld zonder een alleenheerser en andere engerds. De bank wil geen zaken meer met je doen. Pech voor je. Zoek een andere bank. Alle rebellen ooit, waar dan ook, moesten het goedschiks of kwaadschiks leren dat sommige dingen sociaal-acceptabel waren en dat dit verandert. Het is sociaal acceptabel om homo te zijn, of transgender, dat was vroeger niet zo. En dat is maar goed ook. Het is goed dat we melden dat "andere" mensen ook welkom zijn in onze samenleving zolang ze zich maar aan de wet houden.