We zijn een dag later en dat vlammende schip voor de kust van Ameland vlamt ongestoord door. Het goede nieuws is dat de Fremantle Highway nog niet is gezonken en de olie en verkoolde Mercedessen nog niet op het strand van het Waddeneiland aanspoelen, maar het slechte nieuws dat we weinig kunnen doen aan deze drijvende fakkel. Blussen vanaf de zijlijn verhoogt de kans op zinken, aan boord klauteren is te gevaarlijk en hoewel er één kabeltje is gespannen waarmee de gigant op zijn plek wordt gehouden is deze noodlijn niet sterk genoeg om hem naar een andere locatie te slepen. Kort samengevat: Ameland zit de komende tijd opgescheept met een rokend stuk metaal aan de horizon. Volgens demissionair rasoptimist Harbers werkt de stroming in ieder geval mee. "De huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting zijn dusdanig dat eventuele verontreiniging zich richting het noorden, en dus niet naar de Waddeneilanden zal verspreiden." Uit communicatie tussen de hulpdiensten blijkt ondertussen dat de brand inderdaad is ontstaan in de batterij van een elektrische auto en dat één van die klimaatkarren zelfs is ontploft. Het kustwachtvliegtuig vliegt later vandaag bij het schip langs om met warmtecamera's te meten of de temperatuur al genoeg is gedaald om personeel aan boord te zetten of dat we niets anders kunnen doen dan wachten tot de gloednieuwe auto's (lichte waterschade, altijd van een oud bootje geweest) bij de Amelanders in de achtertuin aanspoelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

UPDATE: Ho, we drijven naar Terschelling.

Conclusie gisteren: best warm