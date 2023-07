Hè jammer. Farid Azarkan stapt uit de politiek. De DENK-voorman die er niet alleen altijd tip top uitzag, maar ook nog wel eens een punt had (zie: de toeslagenaffaire) stopt ermee. Azarkan was in Den Haag eigenlijk een beetje het gezicht van de (nog lang niet afgeronde) transformatie van DENK van vervelende conservatieve Turkse haatbaarden naar een emancipatiebeweging waar nog soms wel eens wat mee te lachen viel en die je ook op gevoel voor democratische waarden kon betrappen. Niet dat we onverdeeld fan (zeker niet) waren, maar het valt vooral te hopen dat DENK zonder de inbreng van Farid nu niet alsnog de Nederlandse dependance van de AK-partij wordt. Het wil daar intern namelijk nogal eens rommelen en als we tegenstanders van Azarkan horen, denken we nou niet bepaald dat die een frisse wind door de moskee gaan laten waaien. Wat er echt achter de schermen gebeurde horen we binnenkort waarschijnlijk wel via vage appjes van bezorgde DENK'ers. DOEI FARID.

