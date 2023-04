Het werd mij destijds in 2006, toen Rutte 50.000 minder stemmen kreeg in de VVD dan nr.2 Rita Verdonk, dat hij alles maar dan ook alles deed en doet om aan de macht te blijven. Elke vernedering of nederlaag laat hem koud, alles moet wijken voor de macht. Bezit niet over enige visie (door hem zelf toegegeven) of ruggengraat. Ook als het direct ingaat tegen het landsbelang of de keuze van de kiezers, alles moet wijken voor de persoonlijke macht.

Vrienden heeft Rutte niet, want hij laat ze zo maar in de steek als het hem uitkomt.

Hij kan goed debattereren, maar er komt niets van zijn toezeggingen of verkiezingsbeloften. Als hij alle VVD beloftes moet verkopen aan D66 is dat geen probleem om aan de macht te blijven.

Rutte heeft Nederland verkocht om aan de macht te blijven. "U bent een zeer slecht mens".