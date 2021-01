Farid ziet alleen maar racisme.

Kijkt hij naar buiten, ziet hij een mus, een huismus of ringmus, denkt hij "Racisme!".

Gaat hij winkelen bij de AH, ziet hij een pak blanke vla en de halal-frikadellen zijn op, denkt hij "Racisme!".

Farid weet ook het verschil tussen een overtreding en een misdrijf, maar ook dat onderscheid is volgens Farid op etnisch profileren gebaseerd en dus "Racisme!".

Je afschuw uitspreken over islamitische messenstekers die niet-islamitische leraren onthoofden vanwege een tekeningetje, zijn ook allemaal racistisch en of we even snel de voorgedrukte profeetpetitie willen teken, die net voor de uitgang van de Tweede Kamer-moskee klaarligt.



Sorry, maar iedere keer als Farid het over racisme heeft, moet ik lachen.

Excusez moi, maar waar ik woon hè.. , als er één bevolkingsgroep echt vervuld is van zichzelf is, verwaand is en kapsones heeft, gelooft in Arabische suprematie, echt super anti-semitisch is, een hekel aan mensen met een donkere huidskleur heeft, en super racistisch is ... dan zijn het dus NIET de voetbalsupporters van Feijenoord.

Als u begrijpt wat ik bedoel ... ;)