Lezers van GeenStijl. We gaan iets nieuws doen. We gaan NU.nl een compliment maken. En wel voor het stuk "Waardoor niet-westerse Nederlanders vaker voorkomen in criminaliteitscijfers". Niet vanwege de kromme kop. Ook niet vanwege het paternalistisch toontje jegens de nuJIJ-reaguurders waarmee het stuk begint. Evenmin vanwege de volstrekt onwetenschappelijke suggestie dat cijfers over de herkomst van verdachten weinig zeggen over de herkomst van daadwerkelijke criminelen. En al helemaal niet vanwege de pathetische poging (onder meer door het verdraaien van wetenschappelijke conclusies) op het einde de grote verschillen in criminaliteitscijfers te verklaren door etnisch profileren. Maar vanwege de waarheid over criminaliteit onder bepaalde groepen allochtonen die desondanks in het artikel is blijven staan. Daar kan de publieke omroep met zijn Oom André gewauwel nog wat van leren.

Wij citeren:

"Zo makkelijk kun je dat niet stellen, zegt Roel Jennissen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Hij is gespecialiseerd in de integratie van etnische minderheden en criminaliteitstrends (en schrijver van hoofdstuk 7 in dit rapport, GS). "Er bestaat geen criminaliteitsgen", benadrukt Jennissen.

Dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond in de criminaliteitscijfers oververtegenwoordigd zijn, komt voornamelijk door (ongunstige) demografische en sociaal-economische factoren, zoals woonomgeving en inkomen, legt Jennissen uit. "Als je deze groep vergelijkt met een soortgelijke groep Nederlanders met dezelfde kenmerken, dan is er bijna geen verschil meer te zien."

Toch is er bij twee groepen wel een verschil waar te nemen. Zowel onder tieners en jonge mannen met een Marokkaanse achtergrond als onder mannen tot 45 jaar met een Antilliaanse achtergrond is het cijfer hoger dan onder andere Nederlanders met vergelijkbare kenmerken.

Onderzoek wijst uit dat dit deels door culturele dissonantie komt. Dit houdt in dat jongens met een Marokkaanse achtergrond zich mogelijk zowel in de Nederlandse als de Marokkaanse cultuur niet thuis voelen, waardoor ze beide culturen laten vallen en sneller ontsporen. "In de statistieken is te zien dat zodra ze ouder worden de vertegenwoordiging in de criminaliteit snel afneemt", aldus Jennissen.

Bij mannen met een Antilliaanse achtergrond is een ander fenomeen te zien. Bij die groep is criminaliteit juist onder oudere mannen een groter probleem. "Dat heeft te maken met de zogeheten matrifocale gezinsstructuur, waarin vrouwen de kinderen vaak alleen opvoeden en de mannen als het ware een nomadisch bestaan hebben. Dit terwijl het hebben van een gezin een factor is die criminaliteit vermindert."

(...)

De oververtegenwoordiging is bij bepaalde groepen dermate groot, dat etnisch profileren door de politie deze bij lange na niet volledig kan verklaren, aldus Jennissen."

Zo. Weten we dat ook weer.