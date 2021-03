Wat zijn we blij als het verkiezingsgeneuzel weer achter de rug is. Die lijsttrekkerskoppen die ons in ieder reclameblok, ieder bushokje en iedere website aanstaren. Die golf aan verkiezingsbeloftes waarvan we weten dat deze verdampt zodra de laatste stem is geteld. En vooral die ludieke acties, intens pijnlijke woordgrapjes en pure wanhoop voor extra zendtijd. Gelukkig sluit Farid 'fakking' Azarkan deze vermoeiende periode in stijl af met een rap. Het middel dat al sinds jaar en dag wordt ingezet door ondermaatse marketingmensjes die denken dat ze zo jongeren bereiken. Deze keer gelukkig niet om de jeugd te inspireren, maar als reactie op Arjen Lubach die Azarkan eerder fileerde vanwege het afzeggen bij Nieuwsuur. En eerlijk is eerlijk, het resultaat klinkt niet onaardig voor een 49-jarige man in een coltrui. Zowaar met een knipooggrap over de Turkse opperbaas en afgekapt na één couplet zodat het niet te gênant wordt. Toch jammer dat deze sympathieke man strijd voert voor de partij die de middelvinger wil zijn aan het eind van de lange arm van Erdogan en vooral zijn Turkse enclave verdedigt in de Tweede Kamer. Het blijft een grijze wolf in schaapskleren.