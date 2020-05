Nieuwe aflevering in de soap rond de totale ineenstorting van de Lange Arm van Ankara. Het bestuur (van voorzitter en tevens Kamerlid Öztürk) zet een dolk in de rug van fractievoorzitter Farid Azarkan en hem uit de partij. Lachwekkendste zinsnede uit bovenstaand persbericht: "Hiermee wil het bestuur de rust in de partij laten terugkeren". Je politiek leider uit de partij flikkeren om de rust te laten terugkeren is een ideetje in de categorie 'bleek drinken tegen corona': leuk om te opperen tijdens een vrije associatie, minder verstandig om te doen. Nou Farid. Kom er maar in...

UPDATE: Kuzu: "Krankzinnige actie"

UPDATE: DENK-Twitteraccount is team Kuzu.

Partij voor de Tükümst

"Openlijke rebellie"