Tsja, Tony Bennett is vandaag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat kan ik hier vanavond denk ik niet onvermeld laten passeren. Ik begreep dat hij al een tijdje aan Alzheimer leed. En ja, mensen passeren tegenwoordig ook regelmatig de 100, maar 96 is een alleszins respectabele leeftijd, lijkt me.

Ik had vroeger altijd de indruk dat Tony Bennett ‘crooner nr 2’ was achter Frank Sinatra, maar daarmee doe je de man echt tekort. Hij was toch wel een geweldige zanger ‘in his own right’.

Zijn mooiste project stamt alweer van een jaar of 13, 14 geleden, dacht ik: al die duetten die hij opnam met door hem bewonderde vocalisten. Ik plaats hier dan toch maar weer de twee duetten die ik zelf het allermooist vind – en die ik in het verleden al eens hier geplaatst heb; maar een herhaling nu kan geen kwaad, vind ik – nl ‘’Body and Soul’’ met Amy Winehouse, en ‘’Speak Low’’ met Norah Jones.

Ook mooi – maar die moeten mensen zelf maar even googelen – zijn de duetten met Lady Gaga: ‘’The Lady is a Tramp’’, en met Diana Krall: ‘’The Best is yet to Come’’. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=_OFMkCeP6ok

www.youtube.com/watch?v=SRm08pVt-xc