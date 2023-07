DSI aanwezig

Vanochtend heeft een "man, ko haar, do getint, baardje, do blw trui, do broek, gewond aan hoofd" om zich heen gestoken aan de Oude Rijn in Leiden en zijn volgens Omroep West drie mensen zwaargewond. De politie vraagt mensen uit te kijken naar de vermoedelijke dader en deze vooral niet zelf te benaderen. "Meerdere ambulances en twee traumahelikopters zijn opgeroepen. Ook zijn leden van het arrestatieteam aanwezig. Boven de stad cirkelt een politiehelikopter." We houden u op de hoogte.

UPDATE: Steekpartij was in Diaconaal Centrum De Bakkerij

UPDATE: Nieuws over slachtoffers bij Omroep West: "Volgens de voorzitter gaat het om een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die er werkt namens een andere organisatie die een ruimte in het pand huurt. Voorzitter Bert Verweij maakt zich zorgen over de toestand van de slachtoffers. 'De berichten zijn niet gunstig', laat hij weten."