Ach ja, op donderdag 23 november is iedereen weer teleurgesteld. Tot die tijd gebeurt er niet zoveel, behalve dat er nog snel wat dingen door het demissionaire kabinet (zonder gevolgen of actieve herinneringen) worden doorgedrukt.

Want crisis. Het land moet bestuurd worden.

Paar miljard uitgeven aan de Oekraïne (crisis)

Slavernij herstelbetalingen (spoed)

Klimaat (moet van Brussel)

Ontwikkelingshulp (honger hitte Afrika)

En vul zelf maar in wat nog snel gedaan moet worden.

Poppetje hier, poppetje daar, paar poppetjes weg, paar onbekende poppetjes die in de media komen, hoop geblaat en valse beloftes, (10.000 euro voor iedereen) en dan...

Paar maanden (lekker stiekem in het geheim) formatiegesprekken houden, hoop geleuter in de media over spanning en wie met wie wil en voor je het weet zijn we een jaar verder.

Dan zijn de eerste huilers in de nieuwe regering alweer opgestapt, want ja, toch niet geschikt, lekker wachtgeld innen, even wat roepen over transparantie (want ja trans is helemaal hip) en door met hetzelfde beleid als nu.

Liegen, bedriegen, welkom, draaien, polderen, compromissen, functies elders enzovoort.

Welkom.