Dat is jammer, want dat was de kans om BBB groter te maken dan de VVD. Niet dat ik verwacht had dat hij zich bij BBB zou aansluiten, slechts gehoopt.

Mocht Omtzigt wel in Den Haag blijven kan de BBB en de partij waar hij zich dan wel of niet aan toevoegt de 2e of 3e partij in grootte worden.

Dan wordt in dat geval die VVD helaas alsnog de grootste en kunnen die een cordon sanitair vormen met D66/GL PVDA/CDA/CU. Dan verandert er dus helegaar totaal niets! Alles bij het oude terwijl Rutte is opgestapt. Enige wat dat dan nog kan voorkomen is dat Pieter de Kamer verlaat in dat geval. Anders krijgen we dat cordon sanitair gedrocht van de VVD zeker!