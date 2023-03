JA21: het FvD maar dan wel normaal en dus zelden leuk. Bovenstaand bijvoorbeeld die WOKE-conferentie mid 2022 alsof het nog steeds 2015 is. Ja, het klopt allemaal wel, maar het klopt al zo lang dat het allang niet meer interessant is behalve voor mensen die graag boeken schrijven en lezen over Twitter. Maar wat wél interessant is aan de partij is dat nagenoeg iedereen behalve Joost Eerdmans een brandbrief heeft ondertekend aan het bestuur waar de vrouw van Joost Eerdmans tot aan haar vervanging over twee weken penningmeester is.

"De brandbrief is ondertekend door een grote groep JA21-leden, onder wie Tweede Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink en Europarlementariër Rob Roos. Zij beklagen zich over het partijbestuur, dat te weinig zou doen met eerdere kritiek op de manier waarop JA21 wordt gerund. In de brief – die op 15 april in een ledenvergadering wordt besproken – staat dat er geen sprake is van een ’gezonde partijcultuur’ (...). Dat ook Tweede Kamerleden de brief ondertekenen, is saillant. Het toont aan dat er tot op het hoogste niveau onvrede is binnen de partij."

Genieten van de toelichting van Pouw-Verwei en Eppink ook: "Tweede Kamerlid Pouw-Verweij vindt het wel meevallen met de kritische toon van de brandbrief. (...) Volgens Kamerlid Eppink ’valt er weinig te zeggen’ over de door hem ondertekende brief." Het lijkt niet helemaal duidelijk wat de ondertekenaars nou precies willen, maar ze willen het nu. "De kritische JA21’ers willen dat er een partijraad met volksvertegenwoordigers wordt opgericht, die meerdere keren per jaar de koers van JA21 bespreekt."

En daar lijkt het kader het in alle kalmte dus volledig mee eens. "„Dat vind ik prima”, reageert partijleider Eerdmans. „Dan eten we een lekker biefstukje in Van der Valk en dan praten we over dingen.” (...) JA21-partijvoorzitter Adrien de Boer zegt dat ’kritiek bij JA21 altijd welkom is’. „Dat hoort bij onze jonge partij die nog volop in opbouw is”, reageert hij. „Het bestuur ziet ook ruimte voor verbetering. We moeten de voorstellen nog goed bestuderen, maar ze lijken op het eerste gezicht in lijn met de richting die we vorig jaar zijn ingeslagen.”"

'Een lekker biefstukje in Van der Valk', overtref die samenvatting van de algehele energie van die partij maar eens.

Maar, al met al, gewoon een heel gezonde en gepaste toestand binnen een politieke start-up die in alle redelijkheid door het kader wordt ondervangen. Het lijkt wel alsof JA21 niet begrijpt dat politiek een kwestie is van vervangen sloten op het partijkantoor, schandaal en schisma.

Voor de liefhebbers die ten onrechte denken dat partijpolitiek interessant is: