Iets met een splinter en een balk. Iedere witte buitenlander is een Farang in Thailand, een Indiër of Arabier een Krek, een zwaar gepigmenteerde khun sie deum. (Zwart mens)

Dus wij noemen iedere Aziaat een Chinees, tja dat is dus erg en racistisch!

Trouwens de Thaien en zijn zware racisten en Nationalisten, 1000 en 1 voorbeelden maar het is ze vergeven want het blijven over het algemeen aangename mensen en ze zijn trots op hun land.