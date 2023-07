Of u even allemaal wilt ophouden met zeuren over Mark Rutte ja. Was getekend, John van den Heuvel, die kennelijk de briefing heeft gemist dat het vandaag over kritiek op Sigrid Kaag (maar okee, toen was de krant al gezakt) gaat. Domste zin tussen heel veel domme zinnen: "Na zijn aankondiging waren degenen die vaak het felst op Rutte inhakten er als de kippen bij om te zeggen dat zij vooral niet diens plek wilden innemen." Over welke mensen die er als de kippen bij waren om niet Mark Ruttes plek in te nemen gaat het hier John? Sophie Hermans, de bekende criticaster van Mark Rutte? Henk Kamp, die voortdurend in allerlei media Mark Rutte de maat nam? Edith 'Mark Rutte is een teringlijer' Schippers? Wouter de Winther, die bij wijze van afscheidscadeau nog wat anti-D66-spin verspreidde op de nationale tv? Fred Teeven? Barbapapa? Robocop? Of is Van den Heuvel echt verbaasd dat Kristie Rongen, Sandra Beckerman en Sylvana Simons zich niet hebben opgeworpen als potentiële vvd-lijsttrekker? Kritiek op de hoogste baas van een land lijkt ons gezond John. Daar dan weer kritiek op hebben heeft niets met journalistiek te maken, maar alles met je inlikken bij de macht vvd. De hardste aanvallen op de integriteit van Mark Rutte kwamen de afgelopen dertien jaar van Mark Rutte zelf. Ga boeven vangen schrijven over boeven vangen.

Ook al geen bier voor Mosterd gehaald hier