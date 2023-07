JUIST! Professioneel tafeljunk Wouter de Winther zat sinds januari 2020 alleen nog maar bij RTL. Dat weten wij omdat wij journalistieke dieren zijn, een beetje zoals Rutger de Quay maar dan minder nederig, en dat dus nauwgezet bijhouden. Want: de rolodex van de talkshows heeft maar een paar lettertjes en dan moet je bewijsmateriaal verzamelen. Het belangrijkste voorlettertje was de P, maar die is er niet meer, en nu is het de W. Enfin, de laatste keer dat Wouter de Winther bij de NPO zat was 12 november 2019. En nu... is Wouter de Winther (schijnt ook iets te doen met kranten) terug! De beste politiek commentator van het land lult bij het journalistieke vlaggenschip van het land over een belletje dat relevant was geweest als alles anders was gegaan. Maar wat maakt het allemaal nog uit. Wouter de Winther, slet van de NPO!

Dit voelt vies