Enkele uren voordat het omviel, besloot het kabinet dat het wat moet doen aan de Situational Awareness en Situational Understanding van de Noordzee. MinDef Kajsa Ollongren (D66) heeft daarom geregeld dat het bewaken van het Nederlandse gedeelte van de Noordzee een 'permanente taak' van Defensie wordt. Denk aan het in kaart brengen van internetkabels, gasleidingen en windmolenparken, maar ook het voorbereiden op verstoring en sabotage of spionage via datakabels. Marine, Kustwacht, AIVD en MIVD werkten al samen (ook met de NAVO en EU) aan het bewaken van de Noordzee maar dat was gek genoeg nog nooit geformaliseerd en dat moet wel want de regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht en dan is er dus een kabinetsbesluit nodig. En er is genoeg te doen. Zo schaduwden Zr.Ms. De Ruyter en Tromp afgelopen week het Russische ""onderzoeksschip"" Admiraal Vladimirsky. De Vlad staat bekend om het uithalen van allerlei rottigheid.

Wat ons brengt op die andere zee waar rottigheid is uitgehaald: de Oostzee. Weet u de koppen nog vorige maand; MIVD waarschuwde CIA dat Oekraïne Nord Stream op wilde blazen? Dat werden Kamervragen natuurlijk die Ollongren afgelopen week beantwoordde. Of eigenlijk niet. Want over het werk van de MIVD worden in het openbaar geen mededelingen gedaan en als er iets te melden valt doet ze dat misschien op vertrouwelijke wijze. En hoe zit het eigenlijk met dat Duits-Deens-Zweedse onderzoek naar Nord Stream? Ollongren houdt zich op de vlakte: "Het is niet bekend wanneer en in welke vorm de genoemde onderzoeksrapporten van Zweden, Duitsland en Denemarken worden gepresenteerd." SP Kamerlid Frank Futselaar had nog één vraag over de mogelijke Oekraïense betrokkenheid bij de aanslag.

Waarvan akte.