Makkers, Malle Frankie & De Schuinsmarcheerders op de speakers en NU in de polonaise want we're so back. De CIA, die al sinds hun onderzoek naar de moord op JFK op elk dossier in het duister tast is uit het moeras van onwetenheid getrokken door de Maritieme Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van de Zeevaardersnatie. Deep State-woordvoerder Eelco Bosch van Rosenthal meldt per staatsomroep:



"De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft in juni vorig jaar, drie maanden voor de sabotage van de Nord Stream-gasleiding, Oekraïne gewaarschuwd de pijpleiding niet op te blazen. De Amerikanen deden dat nadat ze een alarmerend bericht hadden gekregen van de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD, die via een bron in Oekraïne hoorde over Oekraïense plannen daarvoor. (...) Die informatie leek in sterke mate op het plan dat uiteindelijk, op 26 september, alsnog werd uitgevoerd. Wat exact de rol van de MIVD was blijft onduidelijk, omdat de dienst niet wil reageren." MIVD laffe borrelaars!

Even later wordt het staatspersbericht nog mooier: "Een kleine kring in de top van politiek Den Haag is dus al een jaar lang op de hoogte van de zware verdenkingen tegen Oekraïne. Het kabinet wil niet inhoudelijk op verdere vragen over de kwestie ingaan. In maart benadrukte minister Ollongren, toen de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne aan de orde kwam, dat de steun die Nederland en Europa aan dat land geven los staat van de vraag of Oekraïne betrokken was bij het opblazen van Nord Stream."

Als een Minister van Defensie zegt dat "de steun die Nederland en Europa aan dat land geven los staat van de vraag of Oekraïne betrokken was" is dat natuurlijk gewoon Haags voor: ja, het was Oekraïne.