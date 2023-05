Ooit was Eppo Snor van Bontenbal correspondent in Amerika voor de Staatsomroep en in die hoedanigheid heeft hij achteraf lafjes al zijn tweets verwijderd waarin hij een Trump Presidency onwetend en ongeïnteresseerd weglachte als een soort populistisch complot. Daarna werd Knekel Wars van Volkskabaal terug naar Hilversum gehaald, waar hij als de surrogaatjournalist die hij is de autocues moet voorlezen van het echte werk dat andere Nieuwsuur-redacteuren hebben gedaan. In de rest van zijn werkende tijd is hij een soort eenmans botserver die de algoritmes van WaPo, NYT & CNN doorpompt naar zijn televisievee met een twitteraccount. In die hoedanigheid was hij - samen met Erik Asstomouthaan bij RTL - een van grootste pushers van het nepnarratief over de """Russian Collusion""". Niveautje wel kwijlen over het (altijd leeg gebleken) Steele Dossier, tegelijkertijd opportunistisch zwijgen over de Hunter Biden Laptop From Hell. Maar nu het spel voor de zoveelste keer uit is, doet Lampie Snot van Rattenval nog stééds of deze politieke, democratische en journalistieke corruptie eigenlijk de schuld is van degenen die er kwaad over zijn, omdat déze vorm van leugens en misleiding eigenlijk een goede zaak gediend hebben in de ogen van het NPO """Anchor""". Wat ben je dan een zelfingenomen zak stront.

Nog zo'n laaf van de lying fake news media is trouwens Rudy Bouma, die als """nepnieuwschecker""" ook al jaren in zijn eigen konijnenhol leeft maar vandaag doodstil is over de fabeltjesfuik van zijn eigen omroep, de Nedervlaamse overschrijfkranten en het volledige Amerikaanse corporate medialandschap. En deze zomer wordt hij... correspondent Amerika voor de AIVD NOS. Echt. Al deze ambtenaren zouden zonder wachtgeld op straat geflikkerd moeten worden wegens jarenlang moedwillig hun publiek voorliegen, en daar nog arrogant over doen ook. Echt hoor: Gideon van Meijeren en Eva Vlaardingerbroek zijn niets anders dan uitwassen van de werkwijze van de NPO. Hierboven leuke ratio op de tweets van Ego Bluf van Hondenlul, onderstaand alvast een mirror van de tweets die Erdo Snob van Skippybal ongetwijfeld gaat verwijderen. Gelukkig komt er nog geen debat over de leugenfabriek van Ongehoord Nieuws(uur), want dat zou alleen maar heel pijnlijk zijn voor de belastingbetalers die zelf betalen om stierenpoep bij hun laatste glaasje rood van de avond geserveerd te krijgen.

“Sorry het zal niet meer gebeuren”