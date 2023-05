Niks "total exoneration".

Durhams onderzoek, waarvan Trump-fans zeker wisten dat het een samenzwering zou gaan bewijzen, heeft maar een heel mager resultaat opgeleverd: Alleen de constatering dat er (te) weinig aanwijzingen waren voor het starten(!) van een onderzoek naar "collusion". Het Steel Dossier werd niet bewezen door de FBI, bijvoorbeeld (Trump en plassex in Moskou) maar erop volgde het Mueller-onderzoek, dat juist heel veel opleverde. En zeker geen "exoneration" van Trump.

Quote:

"While Durham’s report undercut much of the predicate for initiating the investigation into Trump, the broader probe of the former president’s conduct with regard to Russia was fruitful. Durham notes Crossfire Hurricane “contributed to the subsequent need for Special Counsel Mueller’s investigation.” Special Counsel Robert Mueller’s probe resulted in charges against 34 individuals, including seven U.S. nationals and 26 Russian nationals.

Mueller’s final report, released in March 2019, concluded that Russia interfered in the 2016 U.S. presidential election, but did not charge any members of the Trump campaign for coordinating or conspiring with Russia. Mueller also did not explicitly say Trump committed obstruction of justice, but did not exonerate him either, instead laying out 10 instances of possible obstruction by the then-president."

UIt thehill.com/regulation/court-battles/...

En dan nog: Durham was een door Trump speciaal aangestelde official, dus toch een beetje een WC-eend onderzoek.