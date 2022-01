We konden alleen die van 2021 en 2019 niet vinden maar het is toch vanaf minstens 2016 een oer-Amerikaanse traditie en vooral 2017 was een goed jaar, want toen tweette de FBI zelfs ter nagedachtenis van Kings liquidatie op 4 april. En kijk, King is natuurlijk gewoon door de FBI vermoord, zoals Fortuyn door de Oranjes vermoord is. Volgens een finaal rapport heeft de FBI tijdens rampjaar '68 "grossly abused and exceeded its legal authority & failed to consider the possibility that actions threatening bodily harm to Dr. King might be encouraged." En dan moeten we nog beginnen over de brief van de FBI waarin King letterlijk gemaand wordt zelfmoord te plegen, omdat alles forbei ist. Enfin, en dan nu genieten van alle reacties op de tweet, die overigens elk jaar hetzelfde alsook elk jaar opnieuw leuk zijn. Voorgaande jaren na de breek!

2020

2018

2017

Ook al 2017

2016

