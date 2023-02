Zoals zo vaak met dit soort onderwerpen en helaas, wordt vaak vanaf de (gewenste) uitkomst terug geredeneerd. De conclusie staat al vast, de Amerikanen waren het, of de Russen waren het, waarna de argumenten en motieven daar selectief bijgezocht worden en die au contraire genegeerd.

Begin je bij de feiten en motieven, dan kan je de volgende zaken vaststellen:

1. De VS waren niet blij met NordStream.

2. De Russen wel, totdat men wegens Oekraine vragen over ging stellen.

3. De opgeblazen lijn was al buiten gebruik.

4. Door de oorlog met Oekraine, besefte de EU hun fout met NordStream.

5. Op het moment van de aanslag was Duitsland al grotendeels overgegaan of over aan het gaan op andere bronnen.

6. Poetin kon met het opblazen het signaal afgeven: Kijk uit, onder water kan ik veel stukmaken.

7. Voor de VS verviel de noodzaak Europa af te houden van Nordstream toen Rusland de EU reeds chanteerde met gas.

8. Als uit zou komen dat de VS de lijn hadden opgeblazen, zou de westerse coalitie een zware deuk oplopen.

Als ik deze zaken bekijk, zie ik heel weinig motief en effect van een Amerikaanse actie. Van Russische zijde is er winst: De EU bang maken voor verdere actie tegen Rusland, de bondgenoten uit elkaar spelen door de verdenking op de VS te laden (wat de Russen natuurlijk deden) en het betrof een reeds uit gebruik zijnde leiding, dus voor Rusland was er geen geld verloren.

Als de CIA het toch gedaan heeft zou dat stupide met een heel grote S zijn. Het had voor de levering geen effect, het signaal was reeds duidelijk aan de EU en het afbreuks-risico bij ontdekking groot.