Dus wij hedenmorgen de Wereld op Zondag openslaan aan de ontbijttafel en wat lezen we? Keine Belege für russische Sabotage an Pipelines. Geen bewijs voor Russische sabotage aan de Nord Stream-pijpen. Dus wij meteen bevreesd om verder te lezen, want voor je het weet ben je Poetins agenda aan het bevorderen. U weet hoe dat gaat, in een oorlog waarin 'waarheid' een door Sjoerd Hitser Oorlogsma gecureerd begrip is, kritiek op westers handelen in het algemeen en de NAVO in het bijzonder gelijkstaat aan een stem op Forum voor Democratie en de vraag of Joe Biden iets te openlijk de waarheid sprak toen hij vlak na de Russische inval in het lievelingsland van zijn crackrokende, digibete zoon Hunter bezwoer dat de Russisch-Duitse gasleidingen een makkelijk doelwit zouden zijn voor Amerikaanse militaire onderwaterdiensten, eigenlijk een ontkenning van diens vergevorderde dementie is.

Maar gelukkig komt het citaat niet van een Russische ambassadeur, stond het niet op de onderkant van een fles wodka, niet op de autocue van Ongehoord Nieuws of in de twitterfeed van Joost Niemöller, maar zijn het de woorden van Peter Frank. Dat is de Duitse Generalbundesanwalt (dat is Germaans voor Federaal Hoofdofficier van Justitie) en deze justitie-ambtenaar met twee voornamen is belast met het onderzoek naar de opheldering van de onklaar gemaakte gasleidingen in de Oostzee, afgelopen september. Door een soort ecologisch vlindereffect heeft de "sabotage" van Nord Stream gezorgd voor een geënsceneerde "arrestatie" van Greta Thunberg bij een Duitse bruinkoolmijn, die harder moest gaan graven om de Duitse industriële machine draaiend te houden en daarmee een nieuwe impuls gaf aan klimaatacties tegen fossiele industrie. Die weer voorkomen hadden kunnen worden als EU-klimaatkardinaal Diederik Samsom een kwart eeuw geleden niet zo kinderachtig had gedaan over relatief schone, veilige en zuinige kernenergie.

Maar terug naar de gasvraag. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van onschuld. Het kan nog steeds dat het Kremlin de onderwatergaskraan heeft gesaboteerd. Maar het blijft knagen dat de Duitsers nooit heel erg woedend waren over de pijnlijke aanval op een belangrijke energievoorziening, dat Zweden wel bewijzen van sabotage vond maar niets zegt over de vingerafdrukken die daarop staan, en dat Joe Biden vorig jaar al zo enorm opschepte over zijn viriele enthousiasme om het Russische gas richting Duitsland af te sluiten - een energiewapen waar de Amerikanen economisch van profiteren. Misschien kunnen de Chinezen een onderzoeksballon naar de Oostzee sturen of zo?