PLOP

Goedemorgen en welkom in 2023, het jaar waarin de geopolitieke verhoudingen keihard PANG doen. Gisteravond schoot de VS een Chinese ballon uit de lucht, die een spionageballon zou zijn. En nu is China boos. "Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag zijn "ernstige afkeuring" uitgesproken en bezwaar aangetekend tegen de militaire actie van de Amerikanen. In de verklaring noemt het ministerie het gebruik van geweld door de VS "een overduidelijke overreactie", die in strijd is met internationale praktijken." Daar heeft China wel een punt, want normaal gesproken vouw je er gewoon een hondje van, als je een ballon tegenkomt. Sowieso past een ballon uitstekend in de Chinese strategie van jolige dingen inzetten om data van iedereen en zijn moeder te verzamelen. Benieuwd of Joe Biden volgende week ook TikTok uit de lucht plopt.

The balloon has been plopped