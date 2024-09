Als er de afgelopen jaren iets elke dag opnieuw sneuvelt in Oekraïne dan is het wel de mythe van Russische inlichtingencapaciteit, maar goed

De MIVD en hun minderen uit Amerika, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Estland en Australië waarschuwen allemaal tegelijk voor cyberaanvallen door Russische GRU Eenheid 29155 (wiki).

"Een van de beruchtste eenheden binnen de Russische militaire geheime dienst GROe heeft zich ook gestort op cyberaanvallen op vitale infrastructuur en overheidsinstellingen in westerse landen. (...) Volgens de veiligheidsdiensten is het belangrijkste doel van de eenheid nu om de steun aan Oekraïne te verstoren. Zo proberen ze zicht te krijgen op westerse wapenleveranties. Ook zouden de cyberoperaties erop zijn gericht om fysieke sabotageacties te ondersteunen."

Voor zover bekend is Nederland nog nooit slachtoffer geweest van Eenheid 29155, maar MIVD-viceadmiraal Peter Reesink spreekt van een reële dreiging: "Ze zijn gericht op de logistieke sector in landen die hulp aan Oekraïne leveren of daar een rol in hebben. En Nederland is een belangrijk doorvoerland."

Dat laatste is natuurlijk waar, en hoorde u op de Russische NPO ook veelvoudig in pleidooien om Rotterdam van de kaart te vegen. Maar goed, als u binnenkort thuis ineens wakker wordt onder 40 nieuwe nazi-t-shirts en drie edities van The Sims 3, dan doet Eenheid 29155 u de vriendelijkst mogelijke groeten.