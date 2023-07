Tegels gelezen hebbende besloten: schei maar weer uit.

* daderprofiel is inmiddels grijsgedraaid.

* regio staat inmiddels bekend om dit soort typjes.

* opgefokt volk dat zo te zien stijf staat van anabolen en drugs.

* maling aan regels, wetten of normen.

* schijt aan de regels etc., want ze weten dat er niks gebeurt.

* 'Eigenaar' van auto zegt niks, wat bang voor deze lieden (en hun achterban die wekelijks bijeen komen in de kelder van de moskee. Die is groter dan u denkt), én die weet ook dat de politie niets zal gaan doen.

* politie doet geen moer hier aan.

* OM doet er geen moer aan, en

* áls OM tot straf overgaat, stelt die geen bal voor. Lachwekkende fopstraf.

Nederland biedt dit soort minderwaardig volk veel te veel vrijheid, die hen vervolgens macht geeft over hen die die vrijheid verzorgen.

Het mag blij zijn dat schizo geen rechter is; ik had deze twee heren maximale straf plus extra gegeven op grond van aanwezigheid van kinderen.