Goed. Ik zal dit lezen als een oproep tot eigenrichting, maar als liberaal moet je toch wat. Vervolgens kijk ik om mij heen. In mijn diensttijd was het zonneklaar, behalve toen ik als MAG schutter mijn wederopstanding beleefde. Wat een kudtding, die Browning 9mm. Met die MAG mocht ik uiteraard niet schieten, want te duur.

Om over de les van de .50 nog maar te zwijgen. Ik was getraind in een persoonlijk vuurwapen en mijn ding doen. Maar deze minister van Justitie en die van Defensie.

Het falen op de legitimiteit van de Staat. Ik ken tientallen vrouwen die wel shit kunnen.