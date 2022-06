De boeren en commissie-Schneiders kunnen elkaar de handen schudden, want beide groepen zijn erg ontevreden over het huidige handelen van de politie, al gaat het bij de commissie meer over de interne bestuurscultuur dan de bestrijding van de agrarische agressie. Het eindrapport van de commissie die de Landelijke Politie onder de loep nam verschijnt morgen, maar RTL Nieuws mocht alvast de belangrijkste conclusies lekken zodat alle betrokkenen morgen een geschokt statement hebben klaarliggen. Het meeste wisten we al: de Landelijk Eenheid is een enorme puinzooi met onveilige werksituaties en de beveiligingsdienst kunnen we beter onderbrengen in een aparte afdeling. Wel nieuw: de bezem moet door de top. De oudste pruimen zijn in veel gevallen dusdanig verrot dat weggooien de enige optie is om de rest van de blauwe fruitschaal te redden. "Volgens de commissie is het ‘onvermijdelijk’ dat niet alle bestaande politiebazen de capaciteiten hebben om met die nieuwe wind mee te gaan. De commissie adviseert daarom geld te reserveren voor de afkoop bij gedwongen ontslagen." Dat klinkt alsof er al een namenlijstje met toekomstige UWV-gangers klaarligt. De broodnodige reorganisatie van het nationale blauw wordt een flinke klus voor de tot nu toe vrij passieve Dilan Yesilnogiets, die momenteel vooral druk is met het boos toespreken van opstandige boeren. Aan deze vvd'er nu de taak om een nieuwe bestuurscultuur te implementeren bij de politie. We houden ons hart vast.