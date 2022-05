U kent ze wel, de MP5-makkers bij high profile rechtszaken en andere omstreden gebeurtenissen zoals het bezoek van EU-politici. Is geen DKDB, geen BSB en ook geen DSI. Formeel betreft het de Bewakingseenheid van de politie, een soort middensegment onder het AT, bemand door extra getrainde reguliere agenten. Die eenheid ontbreekt het nogal aan landelijke cohesie en mankracht, maar daar gaat dus verandering in komen.

"De betrokken diensten kunnen het werk niet aan en is er te weinig zicht op mogelijk gevaar. De commissie pleitte voor één landelijke dienst die toezicht houdt op beveiligingsmaatregelen. Ook zou daar alle informatie over actuele dreigingen en lopende beveiligingsklussen bij elkaar moeten komen. Volgens de politie zorgt de nieuwe dienst er niet alleen voor dat informatie beter gedeeld gaat worden, maar ook dat overal in het land op dezelfde manier wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. Nu kan dat per regio verschillen."

Nu wordt Bewakingseenheid bij hoge vraag bemand (en bevrouwd) door zo'n 450 reguliere agenten uit hun wijkroosters te halen. De nieuw op te richten dienst wil echter zo'n 200 tot 250 mensen aantrekken voor de nieuwe eenheid die beveiliging tot hoofdtaak heeft. De korpsleiding heeft het kabinet om 100 miljoen euro gevraagd voor het opzetten van de nieuwe dienst.

Met een groene collega