Het duurde al best lang voordat we zijn vrijheid konden afpakken, maar we krijgen het blijkbaar niet voor elkaar om ook Ridouan Taghi's macht in te perken. Vanuit zijn comfortabele celletje babbelt hij ontspannen met zijn advocaten en dat gaat niet alleen over de rechtszaak waar hij lachend gaat vertellen hoe zwaar zijn jeugd wel niet was. Neef/jurist Youssef Taghi werd al opgepakt voor het met Ridouan beramen van een ontsnappingspoging en blijkbaar had onze nieuwe crimineel der Nederlanden (sorry Holleeder) ook nog een appeltje te schillen met sommige van zijn bewakers. Het NRC onthult vandaag dat de namen van vier EBI-medewerkers op een lijst stonden en dat was geen lijst met mensen die dit jaar extra mooie kerstcadeautjes krijgen. Die zitten nu dus ondergedoken voor een man die al vast zit en inmiddels dragen de nieuwe cipiers van Taghi bivakmutsen zodat de godfather van de mocromaffia hen niet herkent. Een knieval voor het algehele onvermogen van ons juridische systeem om zijn macht binnen en buiten de EBI in te perken. Tijd voor een strengere aanpak, want een land waarin een topcrimineel vanuit zijn cel regeert en de bewakers banger zijn voor de gevangene dan andersom begint toch verdacht veel als een bananenrepubliek te klinken.