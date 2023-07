Het grote messenprobleem dat u van Den Haag niet mag zien, maar er wel gewoon is op straat. Bekend van de vele berichten over steekpartijen, waarbij de daders steeds jonger zijn. Zoals gebruikelijk zegt een video meer dan duizend woorden. Want het zijn dus niet alleen maar dealers, drillrappers en voormalige Ajax-aanvallers die met de halve bestekla wapperen, maar ook kleine jochies die iets te veel de stoere jongen wil zijn. En dus wapperen de steekijzers niet alleen bij mislukte drugsdeals, gewapende overvallen en territoriale conflicten, maar ook als een sneuneus zonder haar op zijn ballen zich vernederd voelt door een paar pubermeisjes. Hierboven maar even gecensureerd, want het zijn slechts kinderen, maar wel kinderen met echte messen die echte gaten in echt mensenvlees kunnen prikken. Met ouders die in het beste geval niets weten van zijn scherpe accessoires en in slechtste geval het allemaal wel prima vinden. En dat is een probleem. Een probleem dat ondanks inzamelacties, voorlichtingsvideo's, buurtregisseurs en leefbaarheidscoördinatoren hardnekkig blijft bestaan. En een probleem dat met de huidige personeelstekorten bij de blauwe petten niet makkelijk van straat valt te vegen. Dus kijk de komende tijd uit met die kinderen, ze steken al jonger dan u denkt.