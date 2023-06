Je mag dus tegenwoordig niet eens meer kilo's coke importeren, je neef proberen dood te steken, de wijk nemen naar Rusland en daar gezellig afspreken met je bestie Hakim Ziyech zonder dat allerlei mensen daar wat van vinden. Het zit Quincy Promes kortom allemaal niet mee. En dan liep zijn rechtszaak ook nog enorme vertraging op vanwege de knip in de Weesperstraat dat hij eigenlijk in een andere zaak werd afgeluisterd. Maar nu gaat het recht dan eindelijk zijn beloop hebben. Tenminste, in rechtsstaat* Nederland komt er een uitspraak in Promes' steekzaak, waarbij de ex-Ajacied zelf niet aanwezig is omdat hij op dit moment verblijft in rechtsstaat Rusland, waar je best iemand neer mag steken als je maar historisch aanspraak maakt op de knie van je neef. Tante Saskia (geen familie, red.) is er live bij, tweets na de breek.

UPDATE: Promes veroordeeld tot Achttien maanden cel voor zware mishandeling