De prikbereidheid onder jongeren neemt de afgelopen jaren rap toe en de politie is niet blij. Waren er in 2017 (mooi jaar) nog 162 messteekverdachten jonger dan 18 jaar, in 2020 waren dat er al 408 en toen mochten we niet eens naar buiten. Het aantal jongeren dat rondloopt met een aardappelschiller danwel oerwoudhakker stijgt ook (drill)rap. In 2017 (mooi jaar) ontnam de sterke arm der wet minderjarigen nog 486 messen en vorig jaar lag dat al op 1.565 prikkers. We zijn niet verbaasd, want de strortvloed aan steekpartijen klotst de politieplinten over en de getalletjes tussen haakjes achter de namen van de verdachten worden steeds lager. Uiteraard kondigt de blauwe brigade nieuwe projecten aan om de jeugd met 'regisseurs' en 'coördinatoren veilig leefklimaat' op het rechte pad te houden. Eens kijken of deze ambtenaren meer invloed hebben op de tieners dan influencers, rappers en ontspoorde oude broers die juist vertellen dat het stoer is om met messen te zwaaien. Wij zetten ons geld in ieder geval niet op de bureaucraten.