Ik zou van mevrouw Hermans dan wel eens willen weten waarom zij denkt dat de democratie dan gevaar loopt... Wordt me vooralsnog niet echt duidelijk. 'Voorvallen in de Kamer...', 'wat betekent dit nou...', 'wat kun je er nou aan doen...', en daar gaan ze het dan eens over hebben. Misschien een idee om je eigen visie een keer op papier te zetten Hermans? Dan kan iedereen zich inlezen en er over nadenken... Of weet je zelf ook wel dat het allemaal onzin is?

Luister eens goed naar wat ze nou eigenlijk zegt van 1.41 tot 2.00.

Ik heb het maar uitgeschreven, viel nog niet mee:

'We zoeken naar een manier om met elkaar het gesprek te voeren over wat betekent het nou die, die, die druk die je die we ook zien die we ook voelen op die rechtstaat, op die democratische rechststraat, op onze democratie en de belang, de verantwoordelijkheid die wij voelen, hier in de Kamer, om de democratie, om ook het instituut Tweede Kamer te beschermen, want het...' En dan begint Tom met zijn vraag, die zij vervolgens 'beantwoordt' met 'echt totale onzin'.

Maar dit is toch de meest nietszeggende woordenbrei die je in lange tijd gehoord hebt? Ze zegt eigenlijk helemaal niks inhoudelijks, het komt er nog een brak uit ook. Geeft ook al aan dat je onzin aan het verkondigen bent... En nadat Tom door je heen praat, reageer je met 'echt totale onzin' in plaats van je punt, waar je zolang mee bezig was - 19 seconden - af te maken. En dit is dus de fractievoorzitter van de grootste (coalitie)partij. En dán ook nog eens met al je dedain jezelf hardop gaan afvragen waar die druk op de democratie door komt. Ongelooflijk zeg...

Verder in het filmpje is het wat minder een willekeurige wordenbrei, maar wat nou precies haar punt is? Sommige partijen nemen het minder nauw met de verantwoordelijkheid dat je in de Kamer wat meer mag zeggen dan op straat...? Maarrr... dat heeft niets te maken met waar het morgen over gaat. Dat gaat over de brede zin hoe weerbaar de democratie is voor discussies (goed toch?) en aanvallen (welke aanvallen?), ook in de context van de landen om eens heen. Wat die context dan precies is vraag ik me dan wel weer af... En met een voorbeeld niet verder komen dan het oproepen tot verzet of tribunalen. Naja, als dat het is... valt het toch wel mee?

Tot zover