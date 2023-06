Er is best werk voor 20 miljoen Nederlanders. Als ze allemaal willen werken dan kan de loonbelasting zo ver omlaag dat Nederland weer een concurrerend productie land kan worden. Als 2/3 niet kan of wil werken of overhead (overheid) is, dan moeten de bruto lonen omhoog om netto nog wat over te houden, en verdwijnen alle banen naar het buitenland, worden geautomatiseerd of het product of dienst houd gewoon op te bestaan.

Nederland was een aardig sociaal-economisch experiment maar onze belastingen en voorzieningen moeten weer terug naar het EU gemiddelde, en dan zitten we nog steeds heel ver van het wereldgemiddelde. Als het echt werkte dan had elk land Nederland als voorbeeld gebruikt en waren wij gewoon het gemiddelde.