Onder het kopje Juridische analyse en vervolgstappen schrijft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder (VVD) afgelopen week over de onderzoeken naar de verschillende mondkapjesdeals tijdens de coronacrisis: “Graag wil ik uw Kamer hierbij informeren dat ik tegelijkertijd met het toezenden van de rapporten aan uw Kamer, de rapporten aan het OM heb overgedragen om te beoordelen of er mogelijk sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen in de onderzochte transacties.”

Het is te hopen dat het Openbaar Ministerie kijkt naar de rol van de PvdA en die van coryfeeën Guusje ter Horst, Ella Kalsbeek en Martin van Rijn in het bijzonder. Terecht deed de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de betrokkenheid van prominente CDA’ers de wenkbrauwen fronzen. Rondom Guusje ter Horst cum suis is het aanmerkelijk stiller. Terwijl het toch opmerkelijk is dat de oud-minister van Binnenlandse Zaken – van wie je toch enige onkreukbaarheid mag verwachten – haar stiefzoon naar voren schoof toen ze een kans rook om hem tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te verrijken.

Dankzij zijn PvdA-stiefmoeder en haar PvdA-vriendin en oud-staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek, dan voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, kreeg de onervaren Sjoerd Fauser - die destijds een handeltje in duurzame kleerhangers dreef – contracten ter waarde van een kleine 50 miljoen euro voor beademingsapparatuur en mondkapjes. Deals die niet van de grond kwamen omdat de apparatuur niet werd geleverd en de mondkapjes afgekeurd. Verantwoordelijk op dat moment voor de inkoop van hulpmiddelen: minister voor Medische Zorg en PvdA-veteraan Martin van Rijn. Wat Fauser heeft verdiend, is onduidelijk; de knaap zit inmiddels in Singapore en weigert de boeken te openen.

Afgelopen week blokkeerde de coalitie een debat over de zelfverrijkende mondkapjesboeren. Toen was nog niet bekend dat één van hen over directe banden met de PvdA beschikt. Wellicht dat het nu alsnog op de agenda komt en niet pas in november in een commissiezaal aan bod komt.

Want waarom zijn deze ogenschijnlijk meedogenloze PvdA’ers nog niet van hun bed gelicht, heeft de FIOD geen invallen gedaan en is het nu zo stil rondom Ter Horst, Kalsbeek en Van Rijn? Het vermoeden van corruptie in het centrum van de macht – betrokkenheid van een oud-minister, dito staatssecretaris én de zittend minister die verantwoordelijk was voor de deal - heeft veel weg van een verhaal uit een gemiddelde Zuid-Amerikaanse junta of door een corruptie verscheurd Rusland.

Ze zullen bij omroep ZWART ook wel benieuwd zijn, Ter Horst is vicevoorzitter van hun Raad van Toezicht. Een commissie die – oh ironie - onder leiding staat van plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid Abigail ‘De wet geldt voor de anderen’ Norville.

Maar dat zal wel toeval zijn.