Ieder weldenkend mens begrijpt dat de OekraĆÆne nu en straks geholpen moet worden.

In het artikel lees ik dat er nu voor 30 miljard steun is gegeven en er een fonds nodig is van nog eens 50 miljard.

Dat is dus totaal 80 miljard en niet 66.

Of wordt die 50 miljard nog even volkomen buiten beschouwing gelaten en gaat het hier om de initiƫle 30 miljard plus extra asiel kosten etc voor 36 miljard?

Pas je begroting maar aan, dan maar iets minder European Strategic Investments nu begroot op 35 miljard of European Public Administration voor 73,1 miljard.

Geen idee wat daar allemaal onder valt om eerlijk te zijn, maar het lijkt mij nogal een hoog bedrag.

european-union.europa.eu/institutions...

Maar voordat von der Leyden haar lidstaten om extra geld vraagt, mag ze beginnen met zelf het voorbeeld te geven door het waanzinnige maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg af te schaffen, het meer dan riante salaris van de leden van het EU en hun pensioenen nog eens kritisch te bekijken en te bevriezen de komende jaren.

(Verminderen is een utopie)

En begin maar eens in de tweede klasse van de trein te reizen zodat je eens wat vaker in aanraking komt met de realiteit voor Jan Modaal.

Alle kleine beetjes helpen, nietwaar?