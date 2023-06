Voor alle online incheckers die graag achterin het vliegtuig zitten (wegens lekker snel naar buiten met de trap ipv de slurf in veel shithole countries). Die rare meneer naast u is vaak een instromiër / crimineel die uitgezet wordt, en die knakker daar weer naast is een marechaussee in burger die "escort" genoemd wordt. Schitterend verhaal op RTL Nieuws over de achterkant van de achterkant van de Intensieve Menshouderij in de BV Nederland, en hoe die illegale scheermes-slikkende poepgooiers naar een Locatie Elders worden geëscorteerd. Jazekers, er worden wel degelijk mensen die hier niets te zoeken hebben het land uitgezet (nou ja, niet heel veel, laat u niet foppen door het woord "duizenden" in de kop) & beter regelen we een Eigen Vliegmachine voor de Marechaussee, zodat ze nog beterder en vakerder Tuigh van de Richel het land uit kunnen zetten. LOL @ slotzin van het RTL Nieuws-artikel.

"Soms zijn mensen eerder terug in Nederland dan wij."