Kijk we houden op z'n tijd van Tucker hoor maar er zijn gewoon grenzen. Er is énorm veel aan te merken op zowel Zelensky als Oekraïne. Bijvoorbeeld dat Oekraïne ook met een joodse president aan het hoofd nog steeds stijf staat van neonazisme en volgens Transparency International op 25 januari 2022 (!) nog op nummer 122 van de 180 tussen Swaziland en Zambia op de Corruption Perceptions Index stond. En ja, Zelensky was voor zijn verkiezing als succesvol acteur en mediaman al miljonair. Maar of een vastgoedportfolio t.w.v. zo'n $4 miljoen en wat overwaarde na de verkoop van een Italiaanse villa in 2019 je in die regionen nou een "oligarch" maakt, zoals Tucker hem noemt, valt te betwijfelen. Poroshenko bijvoorbeeld, was/is miljardair.

Maar goed, voor de vorm dat even de zinnen van Tucker waar we bovenstaand nogal over vielen. Ten eerste zei hij over de vernietigde dam te Kherson dat: "So really, when the facts start coming in, it becomes much less of a mystery what might have happened to the dam. Any fair person would conclude that the Ukrainians probably blew it up." Ja, dat is dus simpelweg niet het geval, er is nog geen consensus en de bewijslast neigt juist naar Rusland. Dus zo'n uitspraak is enkel en alleen gemotiveerd en gestut door tribaal temperament.

Maar dan de uitspraak over Zelensky als persoon, in de """context""" van zijn - inderdaad irritante - algehele bewieroking door het Westen:



"Now, you see him on television and it's true you might form a different impression: sweaty and rat-like, a comedian turned oligarch, a persecutor of Christians, a friend of BlackRock. (...) Our shifty, dead-eyed Ukrainian friend." Hem expliciet aanmerken als "vervolger van christenen" wegens een burgeroorlog die al jaren sleept in Oekraïne Oost, ook onder christelijke Oekraïense staatshoofden, voegt op geen enkele manier iets toe aan het debat en is gewoon een bewuste antisemitische insteek. Zou hij de orthodox-christelijke Poroshenko ook aangemerkt hebben als "vervolger van christenen"? Uitgesloten.



En ja, okay, BlackRock is inderdaad verschrikkelijk maar ook Tucker weet heel goed dat BlackRocks CEO Larry Fink ook joods is en bovendien is elk Westers staatshoofd op een paar Oost-Europeanen na "een vriend van BlackRock".

Deze retoriek is niet de manier om de eenzijdige berichtgeving over de oorzaak en het verloop van de oorlog te balanceren.



Naschrift: zeer waarschijnlijk verwijst Tucker naar dat Zelensky in november Russisch-gelieerde kerken liet sluiten zodat deze niet in staat zijn "Oekraïne van binnenuit te verzwakken".

Kan het een tandje minder Tuck?

