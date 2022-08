Waren we net bekomen van het bezoek door Sean Penn, Ben Stiller en die fotoshoot voor Vogue, moeten we alweer ergens iets van vinden. Nou, daar gaan we dan: we kunnen de president van het land waarover Transparency International op 25 januari 2022 (!) nog schreef dat "Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each," weer vervelend vinden.

Maar wat moet-ie dan? Nee zeggen? Het is niet alsof zijn team Hollywood actief uitnodigt. Die mensen nodigen zichzelf uit en dan kun je ook weer niet zeggen: nee sorry geen tijd ik ben president van een land in oorlog (...?).

En dus wat het nu aan Jessica Chastain om haar tribale orthopraxie te belijden, en met plechtige ernst aan te horen hoe erg alles en hoe dapper het uitverkoren volk is. Fantastische actrice trouwens hoor, Tree of Life, Zero Dark Thirty, Molly's Game enz. Maar Moet Dit Nou. Zelensky bedankte haar in een Telegram-post als volgt: "American actress Jessica Chastain is in Ukraine today. For us, such visits of famous people are extremely valuable. Thanks to this, the world will hear, know and understand the truth about what is happening in our country even more. Thanks for the support!"

plechtige ernst