Rusland had en heeft de dam sinds het begin van de invasie in handen. Beide partijen beschuldigen elkaar al vanaf het begin van de oorlog van plannen de dam op te blazen en nu is het gebeurd. 16.000 mensen in lagergelegen dorpjes rond Kherson centrum - rond november heroverd door Oekraïne - worden de komende uren met kritieke overstroming bedreigd. De dam diende als verswatervoorraad voor het zuiden van de door Rusland geannexeerde Krim en als watertoevoer voor Europa's grootste nucleaire krachtcentrale Zaporizhzhia (wiki) die nog altijd onder Russische controle staat. "The International Atomic Energy Agency (IAEA) said there was no immediate nuclear safety risk at the plant due to the dam failure but that it was monitoring the situation closely. The head of the plant also said there was no current threat to the station." Oekraïne beschuldigt Rusland van deze sabotage teneinde het aanstaande Oekraïense zomeroffensief te remmen of dwarsbomen.

