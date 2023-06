Slecht nieuws voor alle personen met ballen die graag een fris briesje langs hun scrotum voelen blazen: het wordt plakkerig heet. Het hogedrukgebied dat momenteel boven Schotland verblijft, gaat verplaatsen waardoor warme lucht onze kant op komt en dat is na whisky het beste cadeau dat we ooit uit die regio ontvingen. Donderdag noteren we mogelijk de eerste 25+ op de kwikstaven, maar in het weekend gaat het echt hard met mogelijk tropische 30+'ers in de zuidelijke uithoeken van de natie. U weet wel wat dat betekent: barbecue aan, bier in de koeler, bikini uit de kast, bejaarden verzamelen voor de only fans in het tehuis, klimaatzeikers die klimaat en weer verwarren omdat het nu goed uitkomt, files voor achterlijk dure parkeerplekken in Scheveningen, treinen die niet rijden, files voor achterlijk dure parkeerplekken in Zandvoort, opblaasbadje in de tuin, goed smeren en alsnog verbranden, vervelende """jongeren""" in de openbare zwembaden, plakkerige lichaamsdelen die tegen andere plakkerige lichaamsdelen plakken en het ijsjesschap in de supermarkt uitverkocht. Nu al zin in.