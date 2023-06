Over het algemeen is racisme wel gedoogd in de Randstad. Ik krijg klachten achteraf als ik met mijn buitenlandse vrienden een Holland feestje betreed. Want je nodigd toch geen mensen uit die er niet bij passen? En mensen komen alleen wat van racisme zeggen als je met een gave huidskleur een getinte huidskleur vasthoud na een heterdaadje. Verder is er niemand die ook maar te lang blijft staren als er weer een LHBQT persoon, gehandicapte, arme, of buitenlander geslagen of bejegend wordt. In Amsterdam heb je een paar eenzame buren die voor je in de bres springen uit het niets. Maar als die verhuisd of overleden zijn heb je vandaag de dag pech. Als je Indische vriendin uitgelachen wordt in het OV omdat ze niet 'light-skinned' is. Of als je zoontje verteld wordt dat hij zijn AirPods moet geven want anders kk knal je weet toch kut hollander/buitenlander. Dan turen Sophie-Claire en Florian gewoon naar hun TikToks. Want ieeuw ow my gad je gaat toch niet zomaar je ermee bemoeien. Voor je het weet wil de politie dat je getuigenis aflegt. En dan ben je te laat voor tapas. Zo awkward.