Niet dat wij normaal gesproken iedere ophef over elk ding maar de hele tijd geweldig vinden, maar alles, werkelijk alles, maar dan ook echt alles, aan de "ophef" over Gravin Eloise van Oranje in een badpak is stom. Dit topic ook. Weet u wat? U stopt gewoon nu met lezen. Zo verschrikkelijk stom is deze ophef. Ten eerste: het programma Het Perfecte Plaatje is stom. Het is niet spannend, de foto's zijn niet goed, de deelnemers zijn, op Raymond van Barneveld na, oervervelend en we weten niet eens wie het presenteert, zo stom is de presentator. Dan "Gravinfluencer" Eloise van Oranje. Die is ook stom. Het woord "Gravinfluencer" alleen al. Wat een stom woord. Iemand die niets kan en lid is van een familie die beroemd is van het beroemd zijn en daarom zelf ook beroemd is, die de hele dag op Instagram vertelt hoe het is om beroemd te zijn, terwijl ze eigenlijk zo gewoon is gebleven behalve dan dat ze helemaal niet gewoon is omdat ze het nichtje is van de Koning. Stom. Dan die foto in een badpak. Die is ook stom. Een foto van niks. Wij hebben in ons leven best veel foto's van mensen in badpakken gezien en deze springt er nou niet bepaald uit. En het stomme is: het kon helemaal niemand iets schelen dat Gravin Eloise in een badpak op de foto ging bij Het Perfecte Plaatje, tot Jeroen Snel er iets van zei bij RTL Boulevard. Komen we dus op Jeroen Snel. U raadt het al. Ook stom. Heeft zijn hele carrière commentaar gegeven bij de Opening van de Pottenbakkersschool te Harlingen door Hare Majesteit Prinses Die en Die en dan uit zijn hoofd leren wie de jurk heeft gemaakt. Bleek homo te zijn en dat mócht gewoon van de EO, als ie tenminste maar niet te veel homo was, want zo zijn ze natuurlijk ook weer bij de EO. Enfin, die Jeroen Snel is tegenwoordig weg bij de EO en mag nu bij RTL Boulevard de zendtijd vollullen (Marc van der Linden is er niet meer omdat ie vol in de porno en de coke is gedoken, zouden wij ook doen als 'relletjes over Eloise in een badpak' het alternatief is, red.) als Rob Goossens niet in beeld is. Trouwens ook een stom programma, RTL Boulevard, maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is dat Jeroen Snel een beetje commentaar had op dat badpak van Gravin Eloise omdat hij Prinses Beatrix nog nooit in een badpak heeft gezien. Stom commentaar. Vervolgens kwam er helemaal geen rel want wat kan het iemand nou ene ster schelen wat Jeroen Snel van een badpak vindt, hij heeft haar ook geen akelige ziekte toegewenst of gezegd dat ze een lelijke takketrut is die ze een brandende poppenwagen haar kutwerk in moesten rijden of zoiets. Maar ja. Het stomme is dus dat het internet nou eenmaal vol moet en daarom hadden alle """nieuwssites""" een bericht over Jeroen Snel die iets vond van Gravin Eloise in een badpak. Toen ging Hart van Nederland aan de vader van Eloise, Prins Constantijn, een ontzettend stomme prins die de hele dag stomme verhalen over stomme startups loopt te houden alsof hij zelf een soort spannende ondernemer is en niet gewoon onze stomme reservekoning, vragen wat hij van de ophef vond, dat was al vrij stom. En toen ging Chantal Janzen in een badpak op de foto (okee, Chantal Janzen in badpak is niet per se stom) alsof dat niet zou mogen van Jeroen Snel en voor je het wist gingen allerlei stomme BN'ers (o.a. die knakker van LINGO) in badpak op de foto en opeens stond Patty Brard, die wij al lang in allerlei badpakken op televisie hebben gezien, en ook zonder allerlei badpakken op televisie, sowieso wordt het tijd dat Jeroen Snel eens iets gaat zeggen van Patty Brard, nou ja, opeens stond Patty Brard dus in haar badpak in de studio van Shownieuws. Daar hebben wij maar één woord voor: stom.

