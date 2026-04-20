U kent Room for Discussion mogelijk nog uit 2018, toen Jordan Peterson - destijds nog niet zo gek als een springspin - er langskwam, tot onvrede van allerlei types die helemaal geen ruimte willen bieden aan discussie, omdat dit er toe zou kunnen leiden dat meer mensen het niet met ze eens zijn, en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het concept is vrij eenvoudig: twee studenten interviewen een uur lang iemand uit bijvoorbeeld de politiek, wetenschap of het meningencircuit, en zoals de naam al enigszins prijsgeeft zijn de vragen meestal niet bewonderend van aard. Hartstikke leuk eigenlijk, hoort ook helemaal thuis op een universiteit, maar de praktijk is weer eens weerbarstiger. Eerder werd Ruben Brekelmans al eens weggejaagd bij Room for Discussion, ging een aflevering met Kajsa Ollongren niet door omdat haar veiligheid niet kon worden gegarandeerd, moest een interview met Femke Halsema plaatsvinden op een alternatieve locatie, en nu is het weer raak. Tom van Grieken, partijvoorzitter van het Vlaams Belang, zou aanstaande donderdag te gast zijn, maar is dat heel nadrukkelijk: niet. De uitnodiging werd ingetrokken na een 'brede afweging' waarvan 'veiligheid één aspect' was. "In dit geval is geconcludeerd dat de benodigde inzet en impact op het Roeterseilandcampus voor het faciliteren van dit interview erg groot zou zijn," aldus een woordvoerder tegen studentenblad Folia. Beetje belachelijk natuurlijk, maar echt verrassend is het niet.